以媒稱總理秘訪沙特 利雅得否認

蓬佩奧晤沙特王儲

法新社引述以色列公共廣播公司（Kan）報道，上周曾造訪以色列的蓬佩奧也參與這場會談。報道引述多名不具名的以色列官員稱，內塔尼亞胡及以國情報機構摩薩德（Mossad）首長柯恩（Yossi Cohen）於周日飛往沙特，與蓬佩奧及王儲穆罕默德在紅海沿岸城市「新未來」（Neom）會面，並短暫逗留。

消息傳出後，以色列總理辦公室未有回應，但沙特外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan）在Twitter作出否認，指周日會面只有沙特和美國兩方代表。

今年8月，以色列與阿聯酋率先達成歷史和平協議，同意關係正常化，其後巴林和蘇丹分別與以色列關係正常化，打破阿拉伯國家長期以來的共識，即以色列若繼續佔領約旦河西岸，便拒絕與以色列談判。這些協議都由特朗普政府居中牽線。

沙特外長重申以巴須先談和

以色列與沙特目前沒建立正式外交關係，有報道指蓬佩奧有意勸服沙特與以色列關係正常化，以共同應對伊朗。不過，沙特外交部長費薩爾上周六（21日）在二十國集團（G20）告訴路透社，重申立場不變，表明以色列必須先與巴勒斯坦達成永久及全面的和平協議，沙特才考慮與以色列實現關係正常化。

（法新社/華盛頓郵報/紐約時報）