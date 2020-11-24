埃塞下「坦克圍城」通牒 促民逃難

總理阿比籲民眾與聯邦同行

去年獲諾貝爾和平獎的阿比周日傍晚在Twitter警告「提格雷人民解放陣線」（TPLF）領導層，「你們的破壞之旅即將結束，我們敦促你們在72小時內和平投降，你們應知道已沒回頭路」。阿比呼籲默克萊民眾與聯邦部隊站在同一陣線，將「叛國組織繩之於法」。

同日較早時候，埃塞軍方發言人策加耶（Dejene Tsegaye）表示，部隊已向默克萊推進，坦克將圍城，警告會炮擊這個有50萬人口的城市，迫使武裝分子投降，又批評TPLF利用平民作掩護。

TPLF領袖向路透社表示，聯邦部隊包圍默克萊的計劃將徒勞無功。

南非新任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）上周五以非洲聯盟主席身分，委任3名前總統成立小組協助斡旋，游說埃塞俄比亞政府與叛軍談判，但被埃塞政府拒絕，表示不會與「罪犯談判」。

（BBC/路透社）