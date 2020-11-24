特朗普不滿「幫倒忙」 法律顧問出局

特朗普重要盟友克里斯蒂（Chris Christie）周日受訪，敦促特朗普接受選舉結果，直言特朗普法律團隊的行為「令國家難堪」。

克里斯蒂表示，特朗普團隊經常在法庭外聲言出現選舉舞弊，但在庭內卻沒以選舉欺詐為抗辯理由，他說﹕「我們不能繼續為一些沒有發生的事行動」。

克里斯蒂更點名批評特朗普的法律顧問鮑威爾的所為不符律師準則。鮑威爾上周四（19日）與特朗普法律團隊召開記者會，她指控電子投票系統把數百萬張選票轉給拜登，拜登勝出是因為「共產主義資金」，但她沒提供任何證據。

特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）及高級法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）周日發聲明與鮑威爾劃清界線，聲明稱：「鮑威爾獨立進行法律行動，她不再是特朗普法律團隊的成員，不再以個人身分擔任總統的律師。」

《華盛頓郵報》引述兩名顧問報道，特朗普不喜歡有關霍士新聞及其他媒體對鮑威爾的報道，部分盟友也認為鮑威爾的行為太過分，顧問透露鮑威爾近日曾與朱利亞尼等人爭執。一名競選團隊高層稱，特朗普認為鮑威爾帶來損害多於幫忙，「對總統來說，她（鮑威爾）太瘋狂」。

共和黨人表態要求認輸

一些共和黨人亦表態要求特朗普承認落敗。馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）周日受訪稱，特朗普團隊持續企圖推翻選舉結果的舉動，開始令美國看來像「香蕉共和國」（Banana Republic，泛指政局不穩及受外國勢力影響的國家）」，他在Twitter發文呼籲特朗普認輸。

（BBC/華盛頓郵報）