共和黨人密謀阻確認拜登班子任命

消息人士透露，共和黨密謀狙擊的目標包括政客和公務員，例如前代理司法部長耶茨（Sally Yates） 、陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）以及前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice），這些人過去在彈劾案及人事任命方面與特朗普對着幹。共和黨還針對法官、總檢察長和最高法院等潛在人選，因擔心這些被提名者會削弱保守派主張。

不過分析指出，即使共和黨能在1月喬治亞州重選兩個參議院席位中取勝，保留參議院控制權，足以阻撓拜登的人事提名，但包括羅姆尼在內的一些共和黨人仍可能越過黨派路線「倒戈」，因為他們認為除非對被提名者有合理的懷疑，否則總統有權任命內閣。

民主黨內進步派隨時加入「攔路」

至於被視為國務卿大熱人選的布林肯，其提名或受民主黨進步派和共和黨人雙重阻撓，前者對於布林肯在奧巴馬政府任期後為私人企業提供諮詢意見持謹慎態度，共和黨人則預料會施壓布林肯強硬對付伊朗。

（Axios/HuffPost）