拜登內閣出爐 核心「重振同盟制華」 布林肯任國務卿蘇利文任國安顧問呼聲高

《紐約時報》、路透社等主流傳媒周日引述知情人士報道，拜登競選團隊的首席外交顧問布林肯料將成為國務卿，帶領美國外交和軍事政策。58歲的布林肯生於紐約，生父曾任美國駐匈牙利大使。他9歲時隨母親及曾經歷二戰納粹大屠殺倖存的猶太人繼父移居法國巴黎，及後重返美國求學，畢業於哈佛大學及哥倫比亞大學法學院。他熟悉歐洲文化，能說流利法語，曾立志成為記者或電影製作人，至1993年加入國務院歐洲政策部門任職，展開外交官僚生涯。

布林肯曾任前總統克林頓的外交演說寫手，2002年至2008年間任參議院外交委員會最高幕僚時首次與拜登共事，其後在奧巴馬政府擔任副國家安全顧問及副國務卿時，亦與拜登合作無間，甚至被視為拜登的「分身」。他處事手法包容，廣納不同階層官員意見的作風甚獲好評，對國家安全議題亦有獨到見解，但部分前幕僚認為他較少透露自身立場，決策時亦欠果斷。

布林肯料在人權問題更趨強硬

布林肯低調務實，相信美國的力量對全球各國的影響，認為美國應牽頭推動人權與民主，如2013年他便主張美國對涉使用化武的敘利亞巴沙爾政府動武。不過他亦了解美國的限制，提出美國必須和其他國家重建同盟關係，以應付特朗普管治下的「民主退潮」，以免中國、俄羅斯等專制國家乘虛而入。有觀察認為，布林肯未來可能將加強美國與印太地區與非洲國家的關係，並將歐洲盟友視為首要合作伙伴。

布林肯曾在公開演說中批評特朗普的貿易戰無法解決中美的系統性問題，同時中國在戰略位置上較美國強勢，與中國「完全脫鈎」不切實際，亦可能產生反效果。他對中國以科技加強國家操控表示關注，近期亦在Twitter談及與台灣加強經濟聯繫助支持區內和平穩定，毋懼觸怒北京。

《金融時報》引述多名曾與布林肯共事的前官員稱，在美國經歷特朗普4年任期中高舉美國優先的民族主義及反覆的外交戰略而走向孤立後，布林肯的外交資歷將助拜登政府重建全球信任，亦料在人權問題上更趨強硬。

蘇利文棄前朝「美國獨行」策略

消息人士亦估計，拜登的高級政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）獲提名出任國家安全顧問。43歲的蘇利文曾是希拉里任國務卿時的核心幕僚，及後亦曾在拜登任副總統時擔任其國家安全顧問。今年5月他在接受路透社訪問時指出，拜登不會採取特朗普那種「美國獨行」（America alone）的做法對付中國，而是會與志同道合的國家合作向北京施壓，並把人權議題拉到最高層級。

《華爾街日報》引述專家分析，有關外交與國安官員任命或反映拜登計劃上台後維持對華強硬立場，但將透過與盟友一同以制裁等方式向中國施壓。

（金融時報/紐約時報/華爾街日報）