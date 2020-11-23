人權組織控英揆「違法」任命抗疫官

訴訟由非牟利組織Good Law Project和種族平等智庫組織Runnymede Trust一同提出，《衛報》上周六（21日）引述《觀察家報》指出，原告要求司法覆核國民保健檢測及追蹤（NHS Test and Trace）主管哈丁（Dido Harding）和檢測總監庫普（Mike Coupe），及英國疫苗工作小組主管賓厄姆（Kate Bingham）的任命。

指無公開招聘 因與保守黨關係獲聘

原訟人入稟指有關任命未經公開招聘，缺乏公開競爭，3人被任命全因與保守黨的關係，並對他們的經驗及是否適合有關職位提出質疑，指這些職位未經公開招聘，政府變相間接歧視富有白人之外的其他人。哈丁和賓厄姆的丈夫都是保守黨國會議員，庫普則是連鎖超市Sainsbury's的前行政總裁，曾與哈丁在該超市共事。賓厄姆被指沒公共衛生管理經驗，亦非免疫學方面的專家，庫普亦沒擔任公共行政人員及衛生部門的經驗。

法律部：非公務員 毋須全面公開競爭

原告組織要求法院裁定政府的任命不合法，要求政府確保未來任命時公平合法，但未有要求3人離職，認同此舉在疫情期間會引起混亂。政府法律部回應稱3人並非擔任公務員，不符合全面公開競爭的要求，又反駁指關於「間接歧視」的指控並沒根據，稱原告沒準確說明誰人受歧視。

（衛報）

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