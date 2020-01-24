FDA准「抗體雞尾酒療法」緊急使用

准用於12歲以上非住院輕中度病人

REGEN-COV2結合兩種單株抗體（僅由一種類型的免疫細胞製造出來的抗體）casirivimab及imdevimab，可加強人們的免疫系統，數據顯示對感染初期患者的效果最好。美國總統特朗普10月初宣布他跟妻子梅拉尼婭確診後曾接受此療法，事後盛讚此療法助他康復。

FDA稱，臨牀測試顯示，REGEN-COV2能減低高危病人住院或入急症室的風險，因此批准此療法應用於12歲或以上，病情輕微至中等，且有出現嚴重病情風險的高危人士，並建議在確診後盡快施用，但不適用於住院的病人，亦警告療法可能對需要高流量氧氣或使用呼吸機的病人有害。再生元製藥預計到11月底可準備到8萬劑藥物，到明年1月底可生產30萬劑，又準備在明年首季跟羅氏藥廠（Roche）合作生產藥物。

美國新冠病毒肺炎確診數昨突破1200萬，死亡人數亦超過25.5萬，多地重推封鎖防疫措施，加州上周六起晚上10時至翌早5時宵禁。衛生部門呼籲民眾在感恩節假期內留家。

另外，美國藥廠Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）向德國《周日世界報》表示，會向採購新冠疫苗的政府收取每劑25至37美元（約195至288港元），視乎訂購量而定。Moderna上周公布研發中的疫苗的有效率達94.5%。

（金融時報/路透社）

（抗疫新階段）