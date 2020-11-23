G20籲公平分配疫苗 特朗普盼美國人優先

這屆峰會由沙特阿拉伯主持，主題聚焦於抗疫，多邊貿易和對抗氣候變化。在抗疫方面，法新社昨日據所得的公報草案報道，G20領袖在公報中承諾將不遺餘力確保在全球範圍內公平分配冠狀病毒疫苗，並重申支持負債纍纍的貧困國家。文件草稿說：「我們已調集資源解決全球衛生方面的緊急資金需求，以支持安全、有效的COVID-19診斷，治療和疫苗的研究，開發，製造和分銷」。各成員國亦就支持多邊貿易和應對氣候變化達成統一口徑，但公報草稿欠奉抗疫資金安排的細節。歐盟等領袖早前表示，世衛抗疫項目距離今年底目標尚欠45億美元（約351億港元）。本屆G20峰會的正式公報預計於本港時間周一早上出爐。

峰會領袖也以重振明年經濟為重要課題，表示希望通過加強本土防禦措施，重新開放邊境。

美國總統特朗普上周六參與視像開幕致辭。他誇耀美國的經濟與軍事實力，又宣稱Moderna與輝瑞（Pfizer）疫苗的開發成績，居功於其政府所推的「曲速行動」（Operation Warp Speed）資助項目，並主張他希望「美國人先接種」。不過其實輝瑞並無接受資助，而與之合作的德國公司BioNTech則保留了疫苗基礎的所有科學技術專利權。

首天會議離場打高爾夫

在大會開始討論防疫問題前，特朗普已離開白宮，去了弗吉尼亞州打高爾夫球。特朗普還被指無視自己很可能快將要卸任，向其他與會者拋下一句：「我很榮幸與你們合作，期望與你們再度長久共事。」

中國國家主席習近平、俄總統普京、日本首相菅義偉等，都在峰會呼籲公平有效分配疫苗。

（法新社/悉尼先驅晨報/衛報）

（抗疫新階段）