聯國警告埃塞消耗戰 人道危機惡化

地形易防禦 阻政府軍推進

埃塞總理阿比（Abiy Ahmed）上周宣布，埃塞俄比亞國防軍（EDF）準備發起最後的軍事行動，以確保提格雷州首府默克萊受控及驅逐「提格雷人民解放陣線」（TPLF）。不過，聯合國報告及其他國際援助組織的分析都認為，隨着提格雷的部隊撤退至默克萊以東山區，反抗勢必加劇，該處地形亦更易防禦，有能力拖延埃塞俄比亞國防軍的推進。

今年3月，埃塞政府因應新型冠狀病毒疫情，延後原定8月舉行的大選，但提格雷領袖堅持在9月自行舉行選舉，斥阿比政府無合法授權，阿比則反駁該選舉不合法。11月4日，阿比指摘TPLF襲擊聯邦部隊基地，等同「叛國」，宣布派兵到當地「恢復秩序」，TPLF否認指控，觸發今次武裝衝突。消息指提格雷地區衝突已導致數百人甚至數千人被殺害，更多人流離失所，超過3.6萬人為躲避戰火逃到鄰國蘇丹。

（衛報）