不滿財案官商勾結 危地馬拉示威者燒國會

要求總統下台 最少22人被捕

各地民眾包括該國天主教會領袖等不同團體，上周六下午上街抗議國會議員徇私，要求總統賈馬太（Alejandro Giammattei）否決2021年度預算案，或要求他與投票贊成的國會議員下台。在首都危地馬拉城中央廣場，成千上萬民眾舉着國旗，抗議貪污和官商勾結。其間約近千名示威者竄往廣場附近的國會大樓外抗議，有人砸破玻璃窗和攀牆闖入，損毁政客照片和破壞，在一些議員辦公室內縱火，從外可見冒出烈火濃煙。防暴警察動用催淚彈和武力驅趕驅逐示威者，22人被捕，近50人受傷，一人傷勢嚴重。

參與示威的25歲學生埃雷拉說：「國會為他們的膳食增撥金錢，卻不撥錢給窮人。」51歲翻譯員菲格羅亞道：「我們厭倦了貪污。無論是誰執政，全都一樣。」20歲大學生拉米雷斯說：「我覺得『我們的未來正被人偷走』。我們看不見任何改變，不能再這樣下去。」

不撥錢濟貧 卻增議員膳食費

該國除了負債和陷於經濟危機兼受新型冠狀病毒疫情困擾，剛還在兩星期之間連遭兩股颶風吹襲，農作物受損影響萬計家庭生計。上周三正當風暴豪雨蹂躪高地和沿岸區域的貧窮鄉鎮之際，國會以大比數極速通過該國史上最巨額的997億格查爾（近993億港元）新財政年度預算案，然而大部分資金用於跟大財團相關的基建，又給議員的膳食費增至相當於50萬港元，卻削減了教育、醫療衛生、司法機關等支出，包括針對全國半數5歲以下兒童慢性營養不良問題的國民項目經費，以及抗疫經費（國會縱批准撥款38億美元（約296億港元），但到位資金不足15%）。這具爭議的預算案隨即觸發全國各地示威遊行，總統賈馬太上周五只表示將會晤各方研究修訂預算案。

（BBC/路透社/法新社/紐約時報/半島電視台）