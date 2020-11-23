不滿財案官商勾結 危地馬拉示威者燒國會

【明報專訊】中美洲國家危地馬拉國會議員通過了該國歷來最巨額的年度財政預算案，卻削減衛生保健、教育等支出，被抨擊官商勾結，傾斜向商家和議員自身利益、不顧民生疾苦，引爆全國反政府、反貪污示威。近千名示威者前天（21日）闖入國會破壞和縱火。
要求總統下台 最少22人被捕
各地民眾包括該國天主教會領袖等不同團體，上周六下午上街抗議國會議員徇私，要求總統賈馬太（Alejandro Giammattei）否決2021年度預算案，或要求他與投票贊成的國會議員下台。在首都危地馬拉城中央廣場，成千上萬民眾舉着國旗，抗議貪污和官商勾結。其間約近千名示威者竄往廣場附近的國會大樓外抗議，有人砸破玻璃窗和攀牆闖入，損毁政客照片和破壞，在一些議員辦公室內縱火，從外可見冒出烈火濃煙。防暴警察動用催淚彈和武力驅趕驅逐示威者，22人被捕，近50人受傷，一人傷勢嚴重。
參與示威的25歲學生埃雷拉說：「國會為他們的膳食增撥金錢，卻不撥錢給窮人。」51歲翻譯員菲格羅亞道：「我們厭倦了貪污。無論是誰執政，全都一樣。」20歲大學生拉米雷斯說：「我覺得『我們的未來正被人偷走』。我們看不見任何改變，不能再這樣下去。」
不撥錢濟貧 卻增議員膳食費
該國除了負債和陷於經濟危機兼受新型冠狀病毒疫情困擾，剛還在兩星期之間連遭兩股颶風吹襲，農作物受損影響萬計家庭生計。上周三正當風暴豪雨蹂躪高地和沿岸區域的貧窮鄉鎮之際，國會以大比數極速通過該國史上最巨額的997億格查爾（近993億港元）新財政年度預算案，然而大部分資金用於跟大財團相關的基建，又給議員的膳食費增至相當於50萬港元，卻削減了教育、醫療衛生、司法機關等支出，包括針對全國半數5歲以下兒童慢性營養不良問題的國民項目經費，以及抗疫經費（國會縱批准撥款38億美元（約296億港元），但到位資金不足15%）。這具爭議的預算案隨即觸發全國各地示威遊行，總統賈馬太上周五只表示將會晤各方研究修訂預算案。
（BBC/路透社/法新社/紐約時報/半島電視台）