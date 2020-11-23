《華郵》指部署卸任總統後路 有意再選

打消黨內競爭者希望

報道指特朗普曾向親信表示，他可以於今年底前宣布角逐2024年大選。其一顧問透露，特朗普計劃於未來3周之間宣布新的競選活動，迅速打消那些擬競逐下屆黨內提名者的希望。

特朗普的前政治顧問農貝格（Sam Nunberg）說：「今年底就說要選總統大概會徒勞無功，但從另一方面說，能保持掌控政黨，爭取共和黨繼承地位，使別人不能將你湮沒於歷史，對在這過程續當領先者是重要的。他極好勝……2024年將捲土重來重拾政治。」上周五有接近特朗普競選團的共和黨人向路透社說，共和黨2024年提名的總統候選人很可能是特朗普或他欽點的繼承人。

維持影響力造王 擬報復背叛者

普遍相信，特朗普卸任後將先回其佛州棕櫚灘海湖莊園生活，開拓賺錢門道，諸如向企業的收費演講、售票集會。他還將試撰總統任內的回憶錄、在電視出鏡、繼續通過Twitter等社交媒體「指點江山」。特朗普老朋友拉迪（Christopher Ruddy）指他將試着維持政治和傳媒影響力，並擬報復背叛他的人或團體包括霍士新聞。助手們還流傳特朗普考慮創辦自己的媒體公司，儘管其身邊人士多數認為不大可能成事。

共和黨策略家巴克（Brendan Buck）等亦相信，特朗普有能力左右未來黨內初選的勝敗、跟國會談判，及動員共和黨支持者。特朗普競選團一高職人士說，特朗普無論有沒有黨職名銜，都仍會是共和黨領袖。反特朗普的共和黨全國委員會前主席斯蒂爾（Michael Steele）也認為特朗普決不像布殊、列根等前任總統般甘於退隱，惟指他偏重私利，於黨有害無益。

（華盛頓郵報）