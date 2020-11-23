賓夕法尼亞駁回訴訟 特朗普重挫 郵寄投票違法指控 聯邦法官斥「乏理據」

特朗普陣營於本月9日入稟，控告賓夕法尼亞州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）及數個由民主黨執掌的郡縣，指出布克瓦曾發出指引，鼓勵地方選舉人員協助選民修正郵寄選票上的錯誤，但基本上只有民主黨執掌的郡縣依循，共和黨管治郡縣則否，認為這做法違反美國憲法中平等保障選票的規定，要求延後確認選舉結果。

官：指控試圖令700萬選民失選舉權利

主審的保守派法官布蘭（Matthew Brann）上周六在37頁長的判辭中指出，特朗普一方以選舉違規為由，試圖令賓夕法尼亞近700萬名選民喪失選舉權利，但他們呈上法院的，卻是「缺乏充分理據的法律論點，以及出於揣測的指控」。他批評有關指控猶如「弗蘭肯斯坦的怪物（Frankenstein's Monster，即小說《科學怪人》主角）」，雜亂地東拼西湊而言，即使其說法成理，特朗普團隊提出的處理方式亦太過火。布蘭強調，有關指控「不足以支持剝奪任何一名選民的選舉權，遑論剝奪美國人口第6多的州份中所有選民的選舉權」，決定撤銷訴訟，並不准再次入稟該法院。

特朗普律師擬快速上訴至最高院

今次訴訟遭撤銷後，握有20張選舉人票的賓夕法尼亞料將如期在周一（23日）的限期前確認該州由拜登勝出，令特朗普反勝希望更渺茫。拜登昨日仍以306張選舉人票領先特朗普的232張，普選票亦迫近8000萬票，領先特朗普逾600萬票。特朗普的代表律師朱利亞尼稱對判決感失望，聲言會向由保守派法官主導的聯邦第三巡迴上訴法院提出上訴，期望案件可迅速上訴至最高法院。賓夕法尼亞共和黨參議員圖米（Pat Toomey）則發表聲明，直指特朗普「已用盡所有可行的法律選項」挑戰該州的總統選舉結果，呼籲特朗普接受，並協助推動交接程序。拜登團隊發言人稱裁決顯明美國不會容忍特朗普試團扭轉選舉結果。

特朗普團隊此前亦嘗試在喬治亞、密歇根及威斯康星等州推動延後確認選舉結果，試圖讓游離州的共和黨官員無視普選結果，改為任命親特朗普選舉人，以在下月14日舉行的選舉人團投票中「反敗為勝」。

（路透社/金融時報）