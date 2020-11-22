路透：G20稱續盡力抗疫 擬撐窮國重組債務

【明報專訊】二十國集團（G20）峰會昨（21日）起一連兩日舉行，但因新型冠狀病毒疫情要改以視像會議形式進行，由東道主沙特阿拉伯主持，討論焦點落在全球合作抗疫。路透社取得峰會後公報的草稿和摘要，G20成員國明言疫情令社會最脆弱一群最受打擊，將探討明年春季再決定是否延長容許部分發展中國家暫緩還債的方案。
會議公報最終版本會在今日會後發布，但據路透社引述的草稿和摘要文本，G20成員國表明決心續盡一切努力抗疫，警告疫後全球經濟復蘇步伐將維持「不一致、高度不確定和面臨（經濟）下行的升溫風險」，提到部分國家或需要額外的債務寬減。
G20成員國上月已拍板將針對一批全球最窮困國家的「債務暫緩歸還倡議」（DSSI）延期半年，最新到期日為明年6月30日。DSSI容許暫緩「官方部門」（即政府與政府之間）的債務還款。新一份公報草案顯示，G20成員國稱會待明年春季再決定是否再延長DSSI到期日到明年除夕，又支持跟債權國合作設計全新框架，助窮國重組債務，另外呼籲私人部門的債權人加入G20的倡議。
歐盟將提合作應對疫情國際條約
路透社稱歐盟還提出合作應對疫情的國際條約，歐洲理事會主席米歇爾會在G20峰會時強調，國際條約將有助全球更迅速和以具協調的方式回應。另外，歐盟委員會主席馮德萊恩、挪威首相瑟爾貝格、南非總統拉馬福薩和世界衛生組織總幹事譚德塞聯署發公開信，敦促G20必須協助填補高達45億美元（351億港元）的世衛抗疫項目之資金缺口。