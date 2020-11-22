路透：G20稱續盡力抗疫 擬撐窮國重組債務

會議公報最終版本會在今日會後發布，但據路透社引述的草稿和摘要文本，G20成員國表明決心續盡一切努力抗疫，警告疫後全球經濟復蘇步伐將維持「不一致、高度不確定和面臨（經濟）下行的升溫風險」，提到部分國家或需要額外的債務寬減。

G20成員國上月已拍板將針對一批全球最窮困國家的「債務暫緩歸還倡議」（DSSI）延期半年，最新到期日為明年6月30日。DSSI容許暫緩「官方部門」（即政府與政府之間）的債務還款。新一份公報草案顯示，G20成員國稱會待明年春季再決定是否再延長DSSI到期日到明年除夕，又支持跟債權國合作設計全新框架，助窮國重組債務，另外呼籲私人部門的債權人加入G20的倡議。

歐盟將提合作應對疫情國際條約

路透社稱歐盟還提出合作應對疫情的國際條約，歐洲理事會主席米歇爾會在G20峰會時強調，國際條約將有助全球更迅速和以具協調的方式回應。另外，歐盟委員會主席馮德萊恩、挪威首相瑟爾貝格、南非總統拉馬福薩和世界衛生組織總幹事譚德塞聯署發公開信，敦促G20必須協助填補高達45億美元（351億港元）的世衛抗疫項目之資金缺口。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）