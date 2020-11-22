紐現飛機群組 長途客一傳四 專家：18小時機程難一直戴口罩

同機7人確診 5人稱有戴口罩手套

涉事旅客9月底乘搭從迪拜飛往奧克蘭的阿聯酋航空波音777型客機，全機86人在抵境接受14日隔離檢疫期間，7名旅客確診。該班機並無強制機上人員戴口罩，7人中5人報稱飛行途中俱有戴口罩和戴手套，他們座位分布於4行之內。據DNA分析，其一登機前48小時內接受核酸檢測--即聚合酶鏈反應（PCR）--結果呈陰性的旅客，雖然沒有病徵，但仍在機上傳染了至少4名乘客。

新西蘭衛生部的調查報告表示，7名確診旅客的新冠病毒基因組基因大致相同，得一宗突變個案。6個相關基因組之中，4個俱源自「零號病人」所屬的瑞士。 報告道：「綜合病情發展、旅行動態和基因組分析的資料，我們結論得出，似乎發生了至少4宗新型冠狀病毒機內感染。」

美上月稱乘飛機傳染風險低

美國國防部10月發表報告說，客機空氣過濾效能高，機艙內傳染新冠病毒的機率「低」，乘客要與具傳播力患者並坐至少54小時才可能受感染。美國疾病控制及預防中心（CDC）的指引稱，按照飛機上的空氣循環和過濾方式，大部分的病毒和細菌都不會輕易在飛行中傳播。

新西蘭的報告又指出，確診旅客的登機前病毒檢測結果呈陰性，可是在隔離幾日後呈陽性，顯示「即使做了離境前檢測，在機上遵從了社交和空間距離，又使用了個人防護裝備，還是有可能感染新型冠狀病毒」。美國阿拉巴馬州大學伯明翰分校傳染病專家弗里德曼（David Freedman）推測，「零號病人」是在接受檢測後受感染。另外，由於飛行時間長，機上人士「很難整整18個小時始終戴着口罩」。他說：「這個案反映了要避免受感染者登機有多難，即使上機前很短時間已做了PCR。」

新西蘭執行嚴格的14日隔離措施，予以監控和複檢，惟大部分國家的公共衛生部門無法持續監視抵境旅客兩星期。香港目前僅要求旅客在登上來港航班前72個小時內，取得陰性證明，並從抵達日開始自我隔離14天。

（福布斯/華盛頓郵報）

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