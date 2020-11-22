密歇根共和黨領袖擬確認拜登勝選

密歇根州參院多數黨領袖希爾基（Mike Shirkey）與州眾院議長查特菲爾德（Lee Chatfield）上周五應邀到白宮會晤特朗普，兩人隨後發表聯合聲明說：「（我們）還沒有密歇根州選舉結果會生變的任何消息；作為議會領袖，我們將遵從法律，遵從密歇根州選舉團的正常程序。」知情人士披露，他們藉着會面，向總統闡述密歇根州確認選舉的程序。

傳媒：總統向密州官員施壓

儘管白宮聲稱那是純粹總統與地方議員的例行會晤，長任共和黨選舉律師的金斯伯格（Ben Ginsburg）卻稱事不尋常，說：「對於任何候選人，干預州確認程序完全是前所未有的，遑論是在任總統。」英美傳媒這幾日分別引述消息人士稱，特朗普及其競選團隊向密歇根州地方官員施壓，促使他們拒絕承認拜登當選。

賓夕法尼亞周一有結果

密歇根州是少數尚未確認選舉勝負的游離州，預測拜登能以15.4萬票之差當選。至於賓夕法尼亞州，選舉結果須於周一（23日）確認，內華達州則要於周二或之前得出結果。特朗普陣營提出連串沒有證據的選舉指控，當中只有賓夕法尼亞州的一項聯邦訴訟較為矚目，而法官須於周一死線前下裁決。至於特朗普其他選舉訟案都只關乎數千張選票，對結果無大影響。

美國傳媒指愈來愈多資深共和黨人擔憂特朗普矢志推翻選舉結果的做法，認為有礙對付疫情兼損害民主基石。有共和黨參院消息人士告訴傳媒，部分黨內參議員研究介入，令請特朗普落台。

（華爾街日報/彭博社/BBC）

（2020美國大選）