聯合國籲埃塞內戰停火：230萬童急需援助

料千計人死 3.3萬難民逃蘇丹

救援組織目前無法進入衝突地區，擔心自11月爆發內戰以來可能已導致千計平民死亡。聯合國秘書長古特雷斯上周五表示，非常擔心埃塞俄比亞的情况，「我們一直要求充分尊重國際人道主義法，並開放人道主義走廊，為衝突地區提供人道援助」。聯合國兒童基金會（UNICEF）稱，進出提格雷（Tigray）地區的通道受限制，加上通訊已中斷，估計有230萬兒童需要人道援助，但無法接觸他們。

今次內戰已導致至少3.3萬難民逃往鄰國蘇丹。UNICEF估計，在蘇丹難民營和難民登記中心避難的人中，約有1.2萬名兒童處境危險，部分人沒有父母或親人陪伴。蘇丹不少難民營已有人滿之患，衛生環境差，食物和食水不足。聯合國難民署估計若戰事持續，未來6個月預計有20萬人到蘇丹避難。

（BBC/衛報/法新社）