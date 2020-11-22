也門恐現世界級饑荒 聯合國料數百萬人死

內戰天災致禍 籲即時救援

古特雷斯說：「我敦請所有具影響力人士就抵擋這場災難的議題採取迫切行動，而我也促請每一個人避免採取任何可能令局面變得更壞的行動。如果沒有即時行動，數百萬人將喪命。」他解釋稱，危機背後因素包括聯合國協調援助計劃的經費銳減、也門經濟缺乏外來支持（尤其是幣值不穩），以及參戰各方對人道機構救急工作橫加阻撓，另外還包括蝗災和水災等。

聯合國所收經費不足一半所需

2015年，獲伊朗背後支持的胡塞武裝攻陷首都薩那，控制也門北部；原政府南遷，並得到沙特為首的阿拉伯聯軍支援，引發也門內戰，前後已有逾10萬人喪生，大量民眾流徙。聯合國轄下世界糧食計劃署（WFP）本月12日警告，人口3000萬的也門有八成人需要援手，是世上「最大一場人道危機」。主管人道主義事務的副秘書長兼緊急救濟協調員洛科克（Mark Lowcock）也指出，聯合國今年只收到約15億美元用於也門人道行動，不足所需的一半經費，說：「也門人不是快將要餓肚子，他們是已經在捱餓。」

另外，美國國務卿蓬佩奧昨（21日）抵達卡塔爾，分析預計他或向阿拉伯盟友簡報，美國將把也門胡塞武裝定性為「外國恐怖組織」（FTO），作為孤立伊朗大計的一環。倘落實，許多國家將不能跟胡塞有接觸互動，人道救援組織擔心會妨礙救濟物資輸送，並影響胡塞官員用金融系統給衛生醫療人員支薪、購買糧食燃料等，直接影響平民。

（法新社/半島電視台）