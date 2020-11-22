國民多混血 黑人認同漸抬頭

巴西足球明星尼馬2010年初出道時曾受訪，被問有否經歷過種族主義，他答道：「從不，在球場上未試過，在球場外也未試過……我又不是黑人。」這答案一度被質疑否定種族身分——尼馬是由黑人父親和白人母親所生。但10年過後，尼馬看法有變——今年他在比賽中跟對手激烈爭執後被紅牌趕出場，事後他解釋自己被辱罵「狗娘養的猴子」，他強調種族主義不能接受，「我是黑人，也是黑人的兒子、黑人的孫子和黑人的曾孫子」。

56%人認同黑人或混血身分

事實上，巴西人身分認同轉向黑人傾斜是整體趨勢。根據巴西地理及統計研究所的數據，自認為白人的巴西人比例由48%跌至43%，但自視為黑人或混血的比例則有51%升至56%。

地選4.2萬候選人改種族

就連許多政客也這樣做。巴西上周日（15日）舉行地方選舉，逾4.2萬名候選人修改了上屆宣稱的種族身分，36%由白人改為混血，30%由混血改為白人，14%由混血改為黑人。《華盛頓郵報》訪問了部分更改種族身分的候選人，答案各有不同，有人說要修正行政失誤，但也有人坦承自己經歷自我認可為黑人的心路歷程。

57歲的戈麥斯角逐東南部一座城市的市議員，他人生大部分時間都自視為混血，又或像同鄉叫他般是moreno（意思為深色），但他自言今年看到美國黑人青年弗洛伊德死於警暴而引發的示威後，覺得從弗洛伊德看到自己，意識自己應是黑人。他說：「實際上我一直是黑人，但我以往不認為自己是黑人，如今我們有更多勇氣這樣看待自身。」

（華盛頓郵報/經濟學人/紐約時報）