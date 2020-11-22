巴西黑人遭警衛打死 掀全國示威 政府稱不存在種族主義 被指淡化問題

警：女店員報稱遇襲 向警衛求助

當地傳媒引述南里奧格蘭德州警方報道，阿雷格里港（Porto Alegre）家樂福超市一名女店員上周四聲稱被一名男子威脅襲擊，向店內警衛求助。網上流傳的影片顯示，40歲非裔焊工弗雷塔斯（Joao lberto Silveira Freitas）被一名超市警衛多次揮拳毆打頭和臉，另一警衛則阻止弗雷塔斯還擊，在旁有超市女職員用手機拍下當時情况。弗雷塔斯在襲擊中失去知覺，當急救人員到場嘗搶救時，他已當場死亡。目擊事發經過的弗雷塔斯朋友稱，當警衛動武時，弗雷塔斯大叫無法呼吸。法醫初步分析死因可能是窒息。

千人示威毁超市 舉BLM橫額

事件觸發上周五全國多地示威。在大城市聖保羅，約1000名示威者遊行到一間家樂福超市，並高舉寫有「家樂福的手沾滿黑人血」等的橫額，其後有人用石頭砸破店舖玻璃，然後入內搗亂及焚燒貨物。在阿雷格里港，示威者派發印有血跡的家樂福標誌貼紙，呼籲杯葛這家連鎖超市，又舉起寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）橫額，其後有人打破超市玻璃及擊毁超市停車場的送貨車，警方用催淚彈驅散人群。在里約熱內盧和首都巴西利亞也有大批民眾到家樂福超市抗議。

涉事兩名超市警衛其後被捕，其中一人證實為休班憲兵，在超市任兼職保安。法國家樂福集團巴西分公司發表聲明，對事件深感遺憾，承諾採取措施追究相關者的責任，並與聘用涉案警衛的保安公司終止合約。總統博索納羅未直接評論事件，但前日在Twitter被指試圖淡化種族因素，稱國家最大問題仍是「道德、社會和政治腐敗」，而非種族問題。副總統莫朗則對弗雷塔斯被殺表示遺憾，但強調巴西不存在種族主義。

兩警衛被捕 家樂福允追究

巴西1888年廢除奴隸制度，是美洲國家中最遲的。該國2.12億人口中，約55%自稱是黑人或混血兒。巴西公共安全論壇今年8月公布「2020年暴力地圖」（Atlas da Violencia 2020）報告，顯示黑人謀殺案在10年內增加11.5%，非黑人在同一時期則下降12.9%。報告還顯示，2018年黑人佔所有兇殺案受害者的75.7%。

（法新社/路透社/BBC/中央社）