中星學者製全球蜜蜂分佈圖

作為第一作者的中國科學院動物研究所美籍博士後研究員奧爾（Michael Orr）表示：「我們想製作首份蜂種豐富的現代地圖，因為我們需要知道牠們在哪裏生活，才能保護牠們。這對保育是重要一步，我們今後也可用以研究更多對蜂群的威脅，例如棲地破壞、氣候變化，以及更佳的生態系統授粉分析。」

蜂群遍見南極洲以外的世界各地，為林林總總的植物授粉，可是牠們近年因農藥毒害、氣候變化、植被減少而大量死亡。

綜合580萬份檔案 涵逾2萬蜂種

在這份周四（19日）發表於《當代生物學》（Current Biology）的研究中，專家們指出迄今對蜂種數量、生態模式的準確資訊仍然有限，尤其是在缺乏公開紀錄的發展中國家。研究團隊綜合逾580萬份現存公開的蜜蜂檔案，以及生態網站DiscoverLife.org提供的逾2萬種蜜蜂的清單，製成分佈地圖，並較詳細陳述分析不同蜂種在不同地理位置的分佈模式、數量等。例如，北半球的蜜蜂密度較南半球高；在乾旱的沙漠和溫帶環境，蜂數又比潮濕的地帶和森林區多。研究還證明了此前的學術假設，如蜂種確是集中於「雙峰緯度梯度」（bimodal latitudinal gradient），即遠離南北極和赤道。

盼藉保育物種以保糧食穩定

報告共同作者、新加坡國立大學生物科學學者阿舍爾（John Ascher）道：「藉着建立較可靠的基線，我們可以較準確地描述蜜蜂減少的特性，較佳地從蜜蜂原該可以繁衍的範圍，區分出不大適合牠們的地域，從而幫牠們減少殺蟲劑、喪失天然棲地、過度放牧損害植被之類的威脅。」奧爾表示，對蜜蜂物種分佈的正確理解和優劣排序，對物種今後存亡可以起着重大影響，足以保障人類糧食安全和維護農村生計。

（CNN/BBC）