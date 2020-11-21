喬治亞重新點票 拜登仍險勝 特朗普瞄準游離州 謀挑選親己選舉人

漏點5800票 特朗普落後差距稍縮窄

經人手重點約500萬張選票後，喬治亞州官方核實有4個縣共約5800張選票未被點算，計入後特朗普落後拜登的票數差距稍為縮窄，由原先公布約1.4萬票收窄至12,284票，不足扭轉戰果，拜登亦成為繼1996年的克林頓後首位攻陷該共和黨南方票倉的民主黨總統候選人。共和黨籍州務卿拉芬斯珀格強調，上述漏點選票純屬人為失誤，並無舞弊或廣泛造假的證據，他昨日重申「數字不會說謊」。

共和黨州務卿被黨內問責促下台

不過，特朗普競選團隊堅拒認輸，法律顧問埃利斯周四晚續指控「非法選票」獲點算，矢言竭盡司法手段「糾正」。特朗普和共和黨的喬治亞州議員則要求拉芬斯珀格辭職，斥其無法令選舉透明公正。特朗普私人律師朱利亞尼周四也宣布將代表特朗普團隊提出更多訴訟，指控民主黨人策劃「全國陰謀」以竊取選舉，但美國傳媒質疑他未提供證據。

在司法戰外，特朗普陣營也在調整策略。路透社引述知情人士消息指，特朗普團隊瞄準共和黨掌控州議會、卻由拜登勝出的游離州（例如密歇根和賓夕法尼亞），以游說州議員挑戰選舉結果。報道引述團隊高層指，計劃是令外界對民主黨大城市票倉的點票結果抱有足夠的懷疑，迫使共和黨州議員作出仲裁，報道指目標是要他們任命特朗普支持者做選舉人，好讓他們投票時不按選民意願，投票支持特朗普。白宮已邀請共和黨在密歇根州議會兩大領袖周五（20日）到訪白宮，該黨州議員估計特朗普會逼他們任命親特朗普的選舉人，以及要求共和黨籍檢票員拒絕確認選舉結果。

拜登斥特朗普「史上最不負責任」總統

拜登周四則公開抨擊特朗普，斥他明知未能勝選，仍無恥地以虛假舞弊陳述意圖推翻選舉，向國外傳遞歪曲民主制度運作的信息，形容他是「美國史上最不負責任的總統之一」。

（法新社/路透社/CNN）

（2020美國大選）