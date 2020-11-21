著名射電望遠鏡受損將拆卸

阿雷西博天文台是全球其中一座最大的射電望遠鏡，多年來助科學家及天文學家分析遙遠天體、發現有潛在威脅的小行星及尋找外星生命迹象。望遠鏡由闊305米的反射面板，及懸掛上方、約900噸重放置監測儀器的平台組成，該平台依靠周邊3座高塔連接多條纜索固定。

惟今年8月，望遠鏡其中一條纜索鬆脫，擊中反射面板，造成一個30米闊的大洞，令望遠鏡被迫暫停運作。及至本月6日，另一條纜索亦告斷裂，令反射面板再被擊破，周邊纜索亦受損。負責管理望遠鏡的中央佛羅里達大學（UCF）工程公司上周提交檢查報告，表示若再有主纜索斷裂，整座望遠鏡將出現災難性倒塌。

NSF數學和物理科學部助理總監瓊斯（Sean Jones）稱，專家認為望遠鏡近期的損毀在不危及工作人員的性命和安全下無法修復，決定安排它退役，將展開拆卸工程。

（衛報）