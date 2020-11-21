脫歐談判成員染新冠 雙方停面對面接觸

首席代表須隔離 視像續談判

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周四（19日）在Twitter貼文稱，由於他的團隊成員經篩檢後確診，自己「跟英方談判代表弗羅斯特（David Frost）已決定暫停這一層級的談判」，但雙方將按照既定日程繼續工作。報道提到，巴尼耶將接受隔離，暫時不知道最高層級談判將暫停多久。前往布魯塞爾談判的英國團隊沒有人需要隔離，將盡快返回倫敦。弗羅斯特也在Twitter表示，「團隊的健康擺在第一」，而他和巴尼耶會繼續保持密切聯繫。英國發言人表示，雙方團隊暫時會繼續「遙距談判」。

或影響下周達成協議目標

英國雖然已於今年1月脫離歐盟，但要等到今年底結束脫歐過渡期後，才會實質脫歐，雙方未來的新遊戲規則將仰賴貿易協議，但目前協商仍然膠着，當中漁權、競爭規則和處理貿易爭議機制等是爭議焦點。英歐談判團隊本周在布魯塞爾展開新一輪未來關係談判，而巴尼耶此前表示，應在11月中旬達成協議，才能確保有足夠時間走完各自的法律程序。芬蘭官員表示，談判目前處於關鍵時刻，時間壓力很大，但仍有可能成功。

（路透社/新華社/中央社）