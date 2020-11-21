世衛促停用瑞德西韋 稱無研究證有效

指引稱售價貴 副作用損健康

瑞德西韋原用於治療伊波拉病毒患者，但有研究顯示有助部分新冠病毒感染者加快痊癒。除了在歐盟等地獲暫准使用外，上月美國食品及藥物管理局（FDA）亦正式批准瑞德西韋用於治療新冠病毒感染，成迄今第二款獲准治療此症的藥物。不過，世衛專家小組周五於《英國醫學期刊》（BMJ）發表新指引，稱基於4項涉及逾7000名病人的隨機測試，顯示瑞德西韋對病人存活率或病情，包括減少使用呼吸機的需要或縮短康復時間等，均缺乏有意義的效果。

小組警告，瑞德西韋的副作用可能損害病人健康，同時售價亦相對昂貴，每個療程最少要2340美元（約1.8萬港元），同時以靜脈注射施藥的方式不便，建議對藥效再作研究，目前不論病情嚴重程度，均不應處方瑞德西韋，而應採用較便宜、應用廣泛的口服類固醇治療。世衛上月曾公布一項大規模研究，指出瑞德西韋在改善患者28天死亡率或縮短住院時間方面效果有限，甚至毫無效果。

藥廠稱多份研究有實證

研製瑞德西韋的美國藥廠吉利德（Gilead）強調，現有多項研究均有「堅實證據」顯示瑞德西韋能加快新冠病毒感染者康復，藥物亦獲美國國家衛生研究院（NIH）等權威組織推薦，世衛發出的新指引忽略有關證據令人失望。美國總統特朗普多次公開推崇瑞德西韋，被民主黨質疑利益輸送。

（金融時報/路透社）

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