美兩州宵禁 CDC籲感恩節留家慶祝

美逾8萬人留院 逾20州發限聚令

以周四最新數字計，美國每周平均單日確診個案超過16.2萬人比兩周前大增77%，死亡人數則多了52%，留院人數亦增近50%（即逾8萬人）。因應下周四便是美國傳統親友歡聚、活動頻繁的感恩節，全國有逾20個州本月先後採取社交距離限制措施，以求遏止疫情蔓延傳播。其中在加州和俄亥俄州，周四（19日）宣布晚上10時至翌晨5時宵禁，前者周六起生效一個月至12月21日早上，後者即日生效至12月10日。其他地方也有應對措施，明尼蘇達州由周五起至12月18日，餐飲、健身和文娛場所停開；紐約市逾1700間公立學校共約110萬名學生周四起恢復遙距教學，又預告如市內感染比率趨增，會在一、兩個星期內叫停酒吧和健身室營業。

CDC更勸喻國民今年感恩節盡量逗留家中，即使要慶祝，最安全還是與家人在家中慶祝。CDC專家沃克（Henry Walke）稱：「這並非要求，這是強烈建議。」總統當選人拜登的團隊旗下傳染病專家成員奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）提醒，感恩節聚餐是傳播病毒的最佳場合。

拜登稱不會全國封城 主張強制戴口罩

另外，拜登周四（19日）跟跨黨派的10名州長舉行視像會議，其間表明未有計劃在就職後實施全國封城，但將針對特定地區情况實施有限度限制，並主張全國強制戴口罩。這是拜登在大選後與共和黨籍官員接觸的首個公開會議。

（路透社/紐約時報）

（抗疫新階段）