防疫爭奪戰 歐盟近300億購輝瑞疫苗 路透：每劑約142元 採購價稍低美國

報道指有意買疫苗歐盟國才須付款

路透社報道指出，願意購買疫苗的歐盟國家才須要支付費用，疫苗亦須獲歐盟監管當局確認安全有效，倘若根據協議額外採購多1億劑，整體採購金額將增至46.5億歐元（約427億港元）。

歐盟為確保獲供應輝瑞疫苗，已繳付不設退款的首期，官員透露金額達7億歐元（約64億港元）。另外在歐盟要求下，輝瑞和BioNTech接納一項違約條款，即如果藥廠將原先準備供應歐盟的疫苗交給美國，歐盟國家將獲退還所繳款項的50%。輝瑞和BioNTech計劃在比利時和德國生產供應歐洲的疫苗。

美國7月跟輝瑞達成協議，將以每劑19.5美元（約152港元）購買1億劑疫苗，並可按另行商定的條件再購買5億劑。有歐盟官員上周向路透社解釋，歐盟採購輝瑞疫苗的價格較美國低，理由之一是歐盟對BioNTech在研發疫苗上提供財政援助。

另買多達4億劑德國貨

另外，歐盟已同意以每劑10歐元（約92港元）採購德國生物科技公司CureVac供應的2.25億劑疫苗，價格比該公司本身每劑定價便宜2歐元。雙方在本周達成協議，歐盟將採購最多4.05億劑疫苗，當中1.8億劑屬於選擇性採購，後者價錢未有披露，如果全部以10歐元計，歐盟將要付出40.5億歐元。CureVac承諾會在明年3月底或之前供貨。

輝瑞向FDA申緊急許可 最快下月推出

輝瑞和BioNTech周五向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用許可，讓首批數量有限的疫苗可最快下月推出；兩間公司表示疫苗的防護效果及良好安全紀錄，代表它應符合申請條件，它們又準備在歐盟及英國提出類似申請。美國衛生部長阿扎周四提到，另一疫苗開發進展順利的美國生物科技公司莫德納（Moderna）亦快將提出申請。

福奇：藥廠研發速度快但沒損安全

新冠疫情席捲全球，促使多間藥廠加緊研發疫苗，目前由輝瑞/BioNTech和Moderna的疫苗跑出，先後公布令人鼓舞的預防效率，但又惹外界憂慮宣布測試成功存在政治動機。福奇罕有亮相白宮抗疫小組簡報會時強調，藥廠研發速度沒影響安全或科學操守：「這反映這類疫苗的非凡科學進步，讓我們過去要花數年完成的事，在數月內就完成。」

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）