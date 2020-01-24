記者涉騙取戴妃受訪 BBC調查是否違規

假文件博取戴妃弟信任

戴妃當年受訪時已跟查理斯分居，她在訪問中談及查理斯與舊情人卡米拉的外遇時曾說出名句：「我們這段婚姻裏有3個人，所以有點擁擠。」節目當時吸引近2300萬人收看。斯潘塞指控巴希爾當年向他展示偽造的銀行文件，宣稱兩名高級侍從涉收受保安公司款項以提供戴妃的信息。斯潘塞稱若非看到有關文件，不會介紹巴希爾予戴妃認識。

BBC決定委任前英國最高法院法官戴森（John Dyson），帶領全面調查BBC當年如何邀請戴妃受訪，有關策略是否符合當時BBC的標準，以及巴希爾的手段對戴妃決定受訪有多大影響。巴希爾未有回應事件，BBC稱他早前接受心臟手術及確診感染新冠病毒，正在康復。

（BBC/衛報）