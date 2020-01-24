記者涉騙取戴妃受訪 BBC調查是否違規

【明報專訊】英國威爾斯王妃戴安娜（1961.07.01—1997.08.31）1995年接受英國廣播公司（BBC）節目《廣角鏡》（Panorama）訪問，披露丈夫查理斯王子外遇，令各界震撼。戴妃胞弟斯潘塞伯爵（Earl Spencer）本月初指控BBC記者巴希爾（Martin Bashir）當年偽造銀行文件以博取其信任，從而獲介紹訪問戴妃，要求展開獨立調查。BBC周三（18日）宣布調查事件，戴妃長子威廉王子對此表示歡迎。
假文件博取戴妃弟信任
戴妃當年受訪時已跟查理斯分居，她在訪問中談及查理斯與舊情人卡米拉的外遇時曾說出名句：「我們這段婚姻裏有3個人，所以有點擁擠。」節目當時吸引近2300萬人收看。斯潘塞指控巴希爾當年向他展示偽造的銀行文件，宣稱兩名高級侍從涉收受保安公司款項以提供戴妃的信息。斯潘塞稱若非看到有關文件，不會介紹巴希爾予戴妃認識。
BBC決定委任前英國最高法院法官戴森（John Dyson），帶領全面調查BBC當年如何邀請戴妃受訪，有關策略是否符合當時BBC的標準，以及巴希爾的手段對戴妃決定受訪有多大影響。巴希爾未有回應事件，BBC稱他早前接受心臟手術及確診感染新冠病毒，正在康復。
（BBC/衛報）
相關字詞﹕戴森（John Dyson） 斯潘塞（Earl Spencer） 巴希爾（Martin Bashir） 戴維（Tim Davie） 威爾斯王妃 戴安娜 威廉王子 英國