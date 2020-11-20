奧巴馬自傳憶訪華防監控 稱美中關係存暗湧充滿不信任

A Promised Land（暫譯《應許之地》，圖），這是奧巴馬白宮歲月回憶錄的上卷，開售首24小時在美國和加拿大賣出近89萬本，超越其妻子米歇爾回憶錄的首日銷量。這本書除了憶述奧巴馬早年政治生涯，還提到他任內首次訪問中國，對北京嚴密監控印象深刻，書中形容當時美中關係表面穩定，但其實背後充滿不信任。

團隊成員摸黑洗澡防偷拍

在768頁的回憶錄之中，奧巴馬憶述於2009年首次訪問中國的情况，稱當年他的專機在北京降落後，團隊就收到指示，將所有私人電子設備留在機上，並假定所有通話會遭到監控。為防被監聽，訪華期間他若要在酒店內進行與國家安全事務相關的通話，都必須特地走到一個能阻隔監聽的房間。由於他們推測每間房間都可能藏有攝影機，部分團隊成員為避免遭偷拍，而要在房內摸黑更衣及洗澡。

書中透露，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）出外時因事突然折返酒店房間，開門發現兩名清潔人員正在整理他的牀鋪，另有兩名身穿西裝男子仔細翻閱他放在桌上的文件。「駱家輝問他們做什麼，男子隨即一言不發從他身旁走過後消失，清潔人員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形人一樣」。

駱家輝折返酒店房 見兩男翻閱文件

談到中美關係，奧巴馬在書中寫道，中美關係表面上相對穩定，但在外交禮節背後暗藏長期積壓的角力與不信任，不止圍繞貿易或間諜活動等特定問題，而且牽涉到中國崛起對國際秩序，以至美國的世界地位的影響。中美雙方之所以過去超過30年來能避免公開衝突，不是只靠運氣，而是因為中國政府虔誠信奉鄧小平制定的「韜光養晦」外交策略。

《應許之地》周二開售首日在美國和加拿大賣出近89萬本。上一本大賣的類似作品是奧巴馬妻子米歇爾的回憶錄《成為》（Becoming），該書於2018年首日發行時在北美地區賣出約72萬本，目前全球銷量突破1000萬本。

相比之下，前總統克林頓出版的回憶錄《我的生活》，在北美開售首日賣出約40萬本，至於小布殊推出的傳記《抉擇時刻》首日銷量約22萬本，目前這兩本回憶錄的銷量在在350萬至400萬本之間。《應許之地》預料成為近代最暢銷的美國總統回憶錄。

（衛報/中央社）