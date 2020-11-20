特朗普陣營繳2340萬 威州兩縣最快今重新點票

特朗普競選團隊已要求密爾沃基（Milwaukee）和戴恩（Dane）兩縣重點選票，民主黨的拜登在兩縣獲約57.7萬票，高於特朗普的約21萬票；拜登在威州得票整體則較特朗普多約2萬票。兩縣周五（20日）開始重點選票，須在12月1日或之前完成。拜登團隊發言人指官方結果證明拜登勝出威州，特朗普選擇性重點該兩縣選票不會改變結果。

另外，喬治亞州選票重點亦將完成，當地時間周四中午或有結果，預計仍會由拜登勝出。

在大選投票日之後，多個州份的選舉事務相關官員都收到恐嚇。游離州份之一的亞利桑那州，民主黨籍州務卿霍布斯（Katie Hobbs）在鳳凰城的住所有人上門抗議，其家人和員工亦被恐嚇，她周三譴責事件，指威脅和恐嚇都不會妨礙她履行職責。

有現任官員「非正式」接洽拜登團隊

選後另一問題是總務署（GSA）未有確認拜登當選，影響下屆政府過渡團隊的交接。CNN報道指有現任及離職官員在暗中聯絡拜登團隊成員。報道引述前特朗普政府官員稱，有關對話不像官方認可過渡時的正式簡報，但最少能讓拜登過渡團隊了解上任後可能要處理的問題。有現任白宮官員周三向CNN確認，特朗普政府內有人員跟拜登團隊有非正式接觸。

（CNN/中央社/法新社/路透社）

（2020美國大選）