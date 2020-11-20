英軍費30年最大增幅 4年投資1700億

一如傳媒事先報道，約翰遜周四在下議院中宣布英國近30年以來最大的軍事投資計劃，4年內的總金額高達165億英鎊（約1692億港元）。約翰遜周三（18日）較早時發聲明表示，在疫情期間作出這項決定，是因為英國以防衛為優先事項，他認為「當前的國際形勢比冷戰以來的任何時候都更嚴峻，競爭更加激烈」，英國必須直面歷史，並和盟友站在同一陣線，要實現這目標，英國需要全面提升軍事能力。約翰遜強調：「這是我們結束『撤退時代』（era of retreat）的機會，改造我們的武裝部隊，增強我們的全球影響力，團結和提升國家水平，開拓新技術並捍衛我們的人民和生活方式。」約翰遜周四透過視像發表演說：「削減我們國防預算的時代一定要結束，現在就要結束。」

設網安部隊太空司令部

新增經費將用於成立一個負責人工智能的新機構，並建立國家網絡部隊及太空司令部，旨在2022年發射第一枚火箭。相關項目預計每年創造1萬個工作崗位，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）表示，這些計劃能創造就業和商業機會，為英國帶來繁榮，亦有助英國從新冠疫情的影響中恢復過來。

（BBC）