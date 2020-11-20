「遲來公義」 維權者重燃追究戰爭罪希望

親屬指澳軍進駐後時有年輕人枉死

斯塔尼克宰曾在專責推動人權保護的阿富汗官方機構「阿富汗獨立人權委員會」（AIHRC）烏魯茲甘省（Uruzgan）辦事處任職，現於澳洲接受難民庇護。他說，澳洲軍隊進駐該省期間不時有當地人上門哭訴，稱與塔利班無關的年輕男親屬在澳方的軍事行動中無辜被殺或變成戰俘。家屬一般不會直接到澳洲駐軍基地討公道，以免被視為有意施襲的武裝分子而遭槍擊，而地方官員及警方則對情况漠不關心，令AIHRC成受害人唯一申訴途徑。

斯塔尼克宰會詳細記錄投訴內容，轉交阿富汗政府及澳方聯絡人員，不過澳方往往聲稱受害人對軍人構成「直接威脅」，屬「合法被殺」，不會作任何跟進。雖然偶然能爭取到些微成果，例如說服澳方向當地人披露被俘者名單等，但斯塔尼克宰直言從未想過澳洲政府會全面調查阿富汗駐軍的非法殺人劣行，今次報告令他感到以往爭取公義的努力沒有白費，「這證明他們沒有被遺忘，外國政府亦會對駐外軍隊負起責任」。

駐守戰亂地區的西方國家部隊涉戰爭罪行的情况並非罕見，但調查常遇障礙。如英國廣播公司（BBC）及《星期日泰晤士報》去年便揭發，英國政府及軍方涉隱瞞駐伊拉克及阿富汗英軍在當地殺害平民及虐待戰俘等罪行。美國政府於今年9月更因反對國際刑事法院（ICC）調查美軍士兵涉在阿富汗觸犯戰爭罪行，宣布對法院首席檢察官本蘇達等ICC高層實施制裁，招國際社會反彈。

（衛報/BBC）