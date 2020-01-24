澳軍調查：駐阿特種兵濫殺39平民戰俘 「嗜血」「殺人競賽」歪風 新兵盲從「半神」上級

今次國防軍總監察長的調查報告長達465頁，委託少將兼法官布里爾頓（Paul Brereton）帶領進行。其團隊自2016年起，就精銳部隊空降特勤隊（SAS）部分成員涉殺害或虐待阿富汗平民的指控展開調查，其間訪問了423名證人，檢視2萬多份文件和2.5萬張圖片，追查涉事部隊2005年至2016年間的行為。

25特種兵涉案 屍旁「插贓」避查

報告指在2009年至2013年，有39名阿富汗人被澳洲特種部隊或在其指示下遭非法殺害，所有受害人被殺時都並非戰鬥人員，大多已被俘虜並受控制，理應受國際法保護，而且所有案件都並非在激烈戰鬥下發生，或構成戰爭罪，共涉及25名主犯和從犯，部分人仍在服役。報告建議轉介36宗案件讓聯邦警察進行刑事調查，共涉及19人。

調查員指有證據顯示，士兵之間會就殺人數目競賽，而且小隊指揮官會要求初級士兵處決已受控的戰俘，讓他們體驗初次殺人，這過程被稱為「新血」（blooding）儀式。另外，有證據指士兵會在屍體旁擺放武器、無線電和手榴彈等，令受害人看似是「合理目標」，以避過之後的調查。

軍中包庇成風 高層視而不見

軍隊中的包庇和隱瞞文化盛行。國防軍總監察長另外做的審查形容，指揮鏈較高層的人對特種部隊行動「組織性地視而不見」。一名特種兵在訪談中指出，部隊中人若非做過就是看過或知道這些非法殺人行為的存在，完全不知情的士兵絕對是異類。

阿富汗人和當地人權組織曾作投訴，但都被視為「塔利班宣傳」或只試圖取得賠償，而未獲正視。

坎貝爾周四發表報告時說：「我代表澳洲國防軍，就澳洲軍人的錯過，向阿富汗人民致以真誠和毫無保留的歉意」，又向澳洲人民致歉。他斥有關行為可恥、令人深感不安和駭人聽聞，又指報告提到一些軍官和其黨羽「擁抱並放大扭曲的文化」。他將全數接納報告提出的143項建議，包括將涉案者轉交特別調查員、撤回部分軍人或團體獲得的勳銜等，又稱已停止一個SAS中隊的軍事工作。報告亦建議，澳洲應在刑事起訴程序前就賠償受害阿富汗人的家屬。

澳總理向阿富汗總統致歉

在報告正式發表前，澳洲總理莫里森致電阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）致歉。阿富汗總統府稱，莫里森已保證調查澳洲軍方的不當行為和確保公正。阿富汗外交部則形容有關行為「不可原諒」，但認同報告是「邁向公義的重要一步」。莫里森上周表示，將任命特別調查員就報告內容考慮作出刑事起訴。

觸發今次調查的導火線之一，是軍事社會學家克朗普沃茨（Samantha Crompvoets）的研究。她原本研究特種部隊文化，但開始訪問軍人後，聽到愈來愈多戰爭罪指控，其中一宗聲稱SAS攔住兩名14歲男童，認為他們或是塔利班支持者，於是將兩人割喉殺死，並將屍體扔到河中。她在2016年初發表報告，闡述有關軍隊的不當行為指控，不久後布里爾頓就開始調查。她形容軍中把「嗜血」文化和「競爭殺人」視為常態，導致劣行。

（BBC/衛報/ABC）