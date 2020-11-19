美艦成功攔截洲際導彈

裝設「SM-3 Block IIA」導彈防禦系統的「約翰‧芬恩」號驅逐艦，在夏威夷東北面擊落在馬紹爾群島發射的洲際彈道導彈測試目標。

該系統由軍備商雷神及三菱重工聯合開發，原本設計用於攔截中短程導彈，最近開始部署在軍艦，本周的測試是該系統的第6次測試。測試原定5月展開，但因新冠疫情推遲至今。

防禦朝鮮導彈後備選項

美國目前依賴位於阿拉斯加及加州的攔截系統，攔截攻擊美國本土的洲際彈道導彈。今次測試證明海基系統有能力攔截射程最遠的洲際彈道導彈，為國防部提供多一重防禦手段。軍艦能夠作為後備方案，一旦阿拉斯加與加州的攔截系統未能擊落來襲的洲際導彈，軍艦就可以發射導彈擊落目標。

《華盛頓郵報》稱，測試結果有助加強美國防禦朝鮮導彈的能力，但測試結果亦可能促使俄羅斯和中國等導彈大國設計更複雜的武器及繼續加強軍備。

（華盛頓郵報/CNN）