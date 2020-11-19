日本單日確診破頂 東京擬升最高警戒級別

東京在9月10日因確診病例從夏季的每日300至400宗回落，將警戒級別降低至第2級，但本月開始疫情持續反彈，到昨日新增493宗確診病例，超過8月1日的472宗，創疫情爆發以來單日新高，不明源頭個案也在增加。

北海道233宗 札幌重災「封城」

至於最高的警戒級別代表病毒「感染正在擴散」。北海道昨日新增233宗病例，最大城市札幌市136宗佔最多，當地周二宣布提升札幌市的疫情警戒級別到5級制系統的第4級。

當局呼籲札幌民眾避免不必要外出，亦不要離開札幌市，以避免札幌市疫情擴散到整個北海道。這項沒法律約束力的措施將持續到下周五（27日）。

日本至今有逾12萬宗確診，逾1930人死亡，遠較西方國家低，但日本的檢測量亦偏低，例如人口有約1400萬的東京，每日只做數千個檢測。

（日本時報/中央社/NHK）

（抗疫新階段）