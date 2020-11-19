疫苗95%有效 輝瑞日內申許可 長者效用相若 有望年底應市

根據輝瑞和BioNTech周三公布疫苗最後階段報告，在170名確診的成年志願者中，有162人是注射安慰劑的測試者，另外8人注射疫苗，顯示疫苗有效性高達95%。在核查逾8000名研究對象的數據後，研究人員並未在試驗中發現任何嚴重的副作用，其他副作用包括疲勞和頭痛。兩家公司稱，有3.8%的受試者感到疲勞，2%的受試者出現頭痛症狀。在感染個案中，有10宗病情較為嚴重，其中9宗來自安慰劑對照組。而疫苗的效用橫跨不同年齡層及種族，對65歲或以上的高風險人士，有效率也超過94%。

有疲勞頭痛個案 未發現嚴重副作用

輝瑞已收集兩個月的安全性數據供當局審查，計劃於數日內向FDA申請緊急使用授權。輝瑞和BioNTech預計今年將生產多達5000萬劑疫苗，到明年將生產13億劑疫苗。

輝瑞的對手美國生物科技大廠Moderna周一（16日）公布，獲美國政府資助研發的新冠疫苗第三階段試驗初步數據顯示，預防感染率達到94.5%。Moderna和輝瑞的疫苗同樣使用一種新式且未經證實的疫苗技術，該技術採用稱為信使核糖核酸（mRNA）的遺傳物質。

FDA緊急授權「快速自我檢測試劑」

另外，FDA周二（17日）宣布緊急授權使用全美首款新型冠狀病毒快速自我檢測試劑，整個過程可在家進行。這款自我檢測工具由加州製造商Lucira Health研發，採檢對象年齡為14歲或以上，必須經醫生處方才能使用。Lucira Health網站顯示，這款檢測工具價格少於50美元（約390港元），使用方式簡單，以鼻咽拭子採樣，然後將樣本放入小瓶內，再把瓶子放進小型設備來測試樣本，可於30分鐘或更短時間內得出結果。

（華爾街日報/CNN）

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