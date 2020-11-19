稱舞弊指控不實 美網安局長即日被炒

特朗普斥就大選安全發表不實聲明

特朗普在Twitter發文稱，克雷布斯（Christopher Krebs）最近關於2020年選舉安全性的聲明「極不準確」，又重申這次大選有大量不當和欺詐行為，包括死人投票、觀察員不被允許進入投票站、將投特朗普的選票改為拜登的選票，以及延遲投票等，「因此克雷布斯擔任網絡安全與基礎設施安全局局長的職務被解除，立即生效」。

克雷布斯周二較早時曾在Twitter帖文稱：「對於選舉系統被操控的指控，59名選舉安全專家均同意，在我們了解的所有情况下，這些主張要不是未經證實，就是在技術上不合理。」其言論顯然是反駁特朗普聲稱選舉舞弊的指控。CISA網站上周四（12日）亦曾發表由聯邦、州及地方政府高級選舉官員發表的聯署聲明，稱今屆大選是「美國歷來最穩妥的選舉」，沒有證據顯示有投票系統刪除、遺失或竄改選票等舞弊情况。

路透社引述消息報道，克雷布斯上周已告訴同僚，預計會因言論觸怒特朗普而遭辭退。CISA助理局長韋爾（Bryan Ware）及負責處理國際事務的國土安全部助理部長博伊德（Valerie Boyd）本月也先後被迫離任。

特朗普解僱克雷布斯的做法惹兩黨譴責。民主黨籍參議院情報特別委員會副主席沃納（Mark Warner）表示，克雷布斯是傑出公職人員，也是想保護選舉安全的人，卻因講真實話遭解僱。共和黨籍內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟（Ben Sasse）也認同克雷布斯工作表現好，「顯然不應該被解僱」。

再敗一仗 賓夕法尼亞駁回訴訟

另外，特朗普迄今仍拒絕承認落敗，但司法戰繼續失利。賓夕法尼亞州最高法院周二駁回特朗普團隊提出的訴訟，裁定費城選舉部門要求觀察員和點票人員之間保持至少15呎距離的決定，並無違反州法例。

（華盛頓郵報/衛報）