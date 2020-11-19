示威添助力 民間方案43天10萬聯署創紀錄

倡擴首相民選成分 破軍方「壟斷」

iLaw的修憲草案要求修憲委員會200人必須全部民選，成員不一定是政治人物，可以是民眾或民間團體；首相須有下議員身分，旨在打破軍方指定的上議員影響首相人選的框架（見另稿），亦沒禁止修改憲法第一章總則和第二章涉及王室的部分。

國會周二起就多個修憲草案展開辯論，英奇在首日向國會闡述草案的「五大訴求」，包括讓人民透過下議院選出首相、建立一個受監察且具透明度的政府、讓人民自決未來、建立確保所有人公平的司法制度，以及由人民制定最高法律以保障基本權利。iLaw團隊花了近一年時間研讀並提出草案，原定9月才展開聯署，但因應7月爆發反政府示威，將行動提前至8月初，不到2個月就取得逾10萬個簽名，其中逾9.8萬個已獲驗證。

英奇接受台灣中央社訪問時坦言，在3個月前根本無法想像討論修憲會獲10萬人聯署，他認為學生上街示威是促成聯署很快破門檻的原因之一，加上學生提到改革王室這高層次議題，讓修憲更受關注。

容改革王室惹軍方反對 被指收外資

不過，草案遭執政黨和軍方極力反對，有軍方背景的上議員萊特（Lertrat Rattanawanich）指控草案沒排除往後修改與王室相關規定的可能性，違反現行憲法。執政公民力量黨有議員則宣稱，iLaw從外國組織獲得資金，iLaw負責人上周發聲明，強調該組織從未、亦絕不讓外國投資者干預其獨立性。

（曼谷郵報/中央社/路透社）