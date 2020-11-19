周二衝突多人受槍傷 民眾湧警總塗污抗議 泰國國會否決民間修憲案 示威不罷休

涉王室部分不變 政黨兩草案獲通過

提交至國會的7份修憲草案中，6份由朝野政黨提出，一份由公民團體「法律改革網絡對話」（iLaw）提出，後者是唯一提出修改憲法所有部分的草案（見另稿）。國會昨晚發聲明表示，兩份分別由政府和反對派提出的草案獲通過，前者獲647票贊成，後者有576票。兩個版本都要求成立小組撰寫新憲章，但涉及王室的部分維持不變。

要通過一讀，草案須獲國會過半議員支持，亦即全院750名議員中至少376人，其中包括250席的上議院至少三分之一議員，即84人。據2017年憲法，現時上議院議員均由軍方推舉產生。執政聯盟事前已明言不接納iLaw草案，最大反對黨「為泰黨」領袖頌蓬（Sompong Amornvivat）則稱，反對派陣營會全數接納7個修憲草案。iLaw稱其草案獲212票贊成，只有3票來自上議院，其代表英奇（Yingcheep Atchanont）表示，雖然「人民草案」被否決，但修憲程序已展開。過關的草案須再經過二讀和三讀。

2000警嚴防 學生領袖：和平抵抗

示威者昨日繼續走上街頭，他們在曼谷四面佛附近的拉差巴頌十字路口聚集，並遊行到附近的皇家警察總部，其間在牆壁和地面塗上反王室口號，法新社估計有逾1萬人。不少示威者配備頭盔、護目鏡和防毒面具，以及他們前一日用於抵擋水炮的大型吹氣膠鴨。有示威者向警總用玩具槍射水，並塗污建築外的標誌，有人高呼「暴政的奴隸」。警方部署2000警力，警告示威者不要衝擊警總，又在總部外設置泥頭車、混凝土磚塊和帶刺鐵絲等以阻民眾闖入。學生領袖帕努莎亞（Panusaya Sithijirawattanakul）表示：「我們將和平地抵抗，對人民和年輕人使用武力不可接受。」

泰國公共電視台報道，反對派號召本月25日改到負責管理王室物業的泰國皇室資產管理局示威。

警否認開槍 1親王室者涉持械被捕

周二晚的衝突是自7月以來最嚴重，有當地醫療中心指，衝突中至少55人受傷，其中6人受槍傷。警方否認使用橡膠子彈或實彈，並稱正調查在主要示威場地約300米外發生的槍擊案。當局確認一名示威者腿部中槍，另一王室支持者臀部中槍。反對派「前進黨」下議員明特（Mint Suttawan）稱，她探望的兩名受傷學生都是腿部中槍。

在當晚示威現場一帶，一名35歲王室支持者涉持有手槍和子彈被捕。他承認參加當晚的親王室示威，稱攜帶手槍出於自衛。他被控非法持有槍支和子彈，以及在沒正當理由下於公眾地方攜有武器。

首相巴育昨日表示，政府不會引用特殊法律應對衝突，例如再次宣布曼谷進入緊急狀態，但會加強執行一般法律。

（綜合報道）