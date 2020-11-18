澳籲防社交網間諜陷阱 媒體點名中國

澳洲廣播公司（ABC）指出，這是澳洲安全情報組織成立以來，首次發起這種呼籲民眾提防外國情報機構的運動。ASIO稱，澳洲已與五眼聯盟合作推行有關運動，呼籲公眾審慎使用社交網站，以免遭外國情報機構利用。ASIO稱，外國情報機構慣用的手法是假扮人力資源中介公司，聲稱可提供工作機會，誘使當地科技研究人員和相關專才，進而套取涉及澳洲國家安全的尖端技術或敏感資料。ASIO稱，有關案件數量眾多，已令他們感到「不安」。

美國中情局前反情報部門主管奧爾森（James Olson）上周亦向《澳洲金融評論》稱，中國情報部門利用LinkedIn物色海外科技研究人員，套取歐美國家的研究和先進科技成果。

澳洲近年屢指控中國間諜滲透，甚至企圖染指國會。北京駁斥澳洲政客和媒體「不斷編造所謂的中國間諜案」，到了「草木皆兵地步」。

（澳洲金融評論/澳洲廣播公司/中央社）