不滿資助掛鈎法治 波匈否決歐救市財案

兩國涉違民主標準 遭加條款針對

匈牙利和波蘭一直被批評違反歐盟訂下的民主標準，歐盟正調查兩國涉嫌損害司法、傳媒和非政府組織的獨立性。歐盟在7月的4天馬拉松峰會上已同意2021至2027年的1.1萬億歐元預算案及疫情刺激經濟方案。在歐洲議會堅持下，預案算加入一項條款，規定這筆資金與「歐盟視為其基本價值觀的法治標準」掛鈎，即獲得歐盟資金條件是遵守法治，這明顯針對匈牙利和波蘭，這項款條款本月獲多數成員國代表投票通過，匈牙利和波蘭無法阻止。

不過周一的長期預算案須獲全體成員國一致支持才可通過，結果被匈牙利和波蘭否決，意味連帶7500億歐元的疫情復蘇基金也不能啟動。匈利牙總理歐爾班在開會前，已向德法領導傳達信息，炮轟有關法治條款損害成員國之間的信任。波蘭司法部長焦布羅（Zbigniew Ziobro）周一亦批評，法治要求只是藉口，「這實際上是一種制度和政治上的奴役，是對主權的徹底限制」。

德警告歐盟危機 僵局難妥協

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）則表示，歐盟向成員國提供龐大資金，絕對有必要堅持法治原則。羅馬尼亞總理奧班（Ludovic Orban）亦稱，訂立法治條款能確保納稅人的錢能被公正及有效及地運用。歐洲議會歐洲人民黨領袖韋伯（Manfred Weber）抨擊匈牙利和波蘭的舉措，「若你尊重法治，就應無所畏懼。在數十年來最嚴重危機下，否決整個歐洲危機資金是不負責任的」。主持會議的德國駐歐盟大使柯慕賢（Michael Clauss）警告：「由於第二波疫情和經濟重挫，我們已浪費了很多時間。現在最重要是必須盡快通過整個金融方案，否則歐盟將面對嚴重危機。」

各成員國的歐盟歐洲事務部長及歐盟領袖周二（17日）及周四（19日）將分別商討這個僵局。有資深外交官表示，其他歐盟國家不太可能就法治條件作出妥協。

（BBC/法新社/紐約時報）