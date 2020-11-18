印度工人控訴剝削 英4著名品牌調查

沒時間喝水如廁 日薪25元

報道聚焦印度的製衣工廠，受訪婦女都居於印度南部的農村地區，生活貧困。在Ralph Lauren供應商工作的婦女控訴，她們被迫通宵完成訂單，有時要在工廠地板睡覺，「凌晨3時睡覺，凌晨5時就要醒來工作一整天」。有超市供應商的工人指控，他們沒時間去廁所或喝水，亦幾乎不能吃飯，有時經理會到食堂站在員工背後，吹口哨催促他們繼續工作。另一員工控訴廠商增加其工作量，他們被迫熬夜完成額外工作，否則主管會威脅解僱他們，工作環境充斥恐懼。BBC檢視這些婦女的糧單，日薪最低只有2.5英鎊（約25港元）。

報道提及的品牌並沒在印度擁有或經營工廠，但有為其他英國品牌供貨、不願公開名稱的廠商控訴品牌要求降低衣服成本，將廠商推至必須靠削弱工人才可生存的地步。他又斥審查流程造假，「工廠知道審查員何時到來，保持一切在最佳狀態，一旦審查結束就打回原形」。

（BBC）