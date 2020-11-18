基辛格警告美中爆「一戰規模」衝突

促盡快恢復溝通渠道

97歲的基辛格說：「除非（美中）有一些合作行動的基礎，否則世界將陷入一場堪比一次大戰的災難。」他指出，如今的軍事技術將使這場危機比以前更以難控制。他認為，中美現時愈趨對抗，並以對抗方式進行外交，「危險的是可能出現某些危機，這將超越語言交鋒，變成實際的軍事衝突」。

基辛格表示，特朗普的談判方式更具對抗性，但並非長遠之策。他認為，今年中美關係朝向新冷戰階段，雙方應達成一個共識，即無論如何不會訴諸軍事手段。要實現這一目標，中美應共同建立一個機制，讓雙方領導人都信任的代表保持聯繫。對於中國可做什麼改善兩國關係時，基辛格承認中美在人權問題上存在分歧，重要的是理解對方關切所在，「不一定要解決問題，但要把它緩解到有可能取得進展的程度」。

白宮即將易主，中美貿易戰成為焦點。總統當選人拜登周一表示，美國須與盟國協商制定全球貿易規則，以抗衡中國日益擴大的影響力，但沒有說明美國會否加入15國簽署的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。他說，自己未上任，無法討論美國貿易政策，但已有詳細的貿易計劃。拜登顧問曾說他不會立即撤銷對中國貨物徵收的關稅。

（彭博社/路透社）