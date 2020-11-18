特朗普擬打擊伊朗核設施 幕僚說服放棄

白宮召開該會議前一天，國際原子能機構的報告指伊朗的濃縮鈾庫存量明顯上升。有官員向《紐時》透露，特朗普在會議問到是否有打擊伊朗主要核設施的選項，以及該如何應對。報道稱未知他提到的打擊是導彈抑或網絡打擊，但相信針對納坦茲核設施。

有官員透露，多名高級幕僚勸阻特朗普，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、代理防長米勒和美軍參謀長聯席會議主席米利，他們警告攻擊伊朗核設施很易升級為更廣泛衝突。在蓬佩奧和米利解釋風險後，官員相信已排除導彈攻擊的選項，但特朗普仍可能尋求其他方式打擊伊朗資產或盟友，包括伊拉克的民兵組織。

中東非洲撤軍 麥康奈爾反對

多個傳媒亦引消息稱，特朗普將下令國防部在明年1月15日前，將駐阿富汗及伊拉克的美軍人數分別減至約2500人。《華爾街日報》報道，現時約有5000名美軍駐守阿富汗，伊拉克則有逾3000人，參謀長聯席會議未來幾天將向中央司令部轉達命令。《紐時》指在索馬里的逾700名美兵亦幾乎會全部撤走。但參議院共和黨領袖麥康奈爾稱，此舉將令塔利班更加大膽，亦讓蓋達勝利，並與「1975年美國恥辱地撤離越南西貢」相比。

（綜合報道）