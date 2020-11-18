拜登建「多元班子」 白宮幕僚陸續出爐

女競選經理黑人眾議員入選

拜登上周三（11日）已公布將任命有「伊波拉沙皇」之稱的克萊恩（Ron Klain）為白宮幕僚長。拜登曾承諾建立一個能反映國家多元的政府，預料在未來數周陸續披露關鍵的白宮職位人選。路透社預料，國務卿的可能人選包括特拉華州聯邦參議員庫恩斯（Chris Coons）、前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）和前副國務卿伯恩斯（William Burns）。財長人選則包括聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）、前副財長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）和前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）。

至於國防部長，現時呼聲較高的包括前國防部次長弗盧努瓦（Michele Flournoy），以及伊利諾伊州亞裔聯邦參議員達克沃思（Tammy Duckworth）。司法部長的人選則有前代理司法部長耶茨（Sally Yates），以及在今次大選角逐連任失敗的亞拉巴馬州聯邦參議員瓊斯（Doug Jones）。

（路透社/華盛頓郵報）