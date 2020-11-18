拜登指摘特朗普拒交接 將令更多人疫下亡

晤商界工會領袖 闡述經濟方案

拜登周一在特拉華州威爾明頓（Wilmington）發表講話，他談及疫情時，警告「現正步入非常黑暗的冬天」，又斥特朗普政府拒絕交接，比起削弱他展開工作的能力，更令國家尷尬。拜登團隊認為，他們最關鍵的劣勢在於無法計劃分發新冠病毒疫苗，這講求與現任特朗普政府官員和重要政府部門緊密協調。拜登稱若等到1月20日（宣誓就職日）才能開始相關計劃，進度將落後一個半月。其團隊的高級顧問料本周與輝瑞和Moderna等開發疫苗的藥廠會面，但會議將在政府渠道以外進行，亦未必包括政府分發疫苗計劃的細節。

在發表講話前，拜登與4名商界領袖召開視像會議，包括通用汽車公司和微軟的行政總裁等，亦會見了5名工會領袖。他呼籲美國大企業與工會組織合作，支援其經濟方案，包括大規模支出項目，當中部分資金將來自提高稅收。他促白宮和國會盡快通過刺激經濟方案，又批評特朗普只顧打高爾夫球，未能促成雙方妥協。但拜登亦未呼籲民主黨降低逾2萬億美元（15.6萬億港元）的經濟刺激方案至共和黨人較能接受的程度。

白宮國安顧問提「專業交接」

特朗普周一繼續拒絕承認落敗之際，白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O' Brien）同日在全球安全論壇上表示：「若確定拜登和賀錦麗勝出——現時的情况亦顯然看起來像那樣，那麼國家安全委員會將作非常專業的交接。」他續稱拜登團隊「將有非常專業的人來擔任有關職務」，強調美國偉大之處在於即使在最具爭議的時期，仍能實現和平成功的交接，並提到2000年小布殊對戈爾時，一直到12月中才展開交接工作，但最終亦順利完成。

（金融時報/華盛頓郵報/NBC）

（抗疫新階段）