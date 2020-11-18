新冠疫苗接種4挑戰 專家警告未治本 促續社交距離戴口罩解危機

華府料下月底2000萬人可接種

全球新冠病毒感染人數昨（17日）累計逾5500萬，死亡人數迫近133萬，近日疫苗研發的捷報尤令人鼓舞：美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）及生物科技大廠Moderna（莫德納）先後宣布，研發中的疫苗臨牀測試防護力超過90%，中國科興、強生等廠商亦正展開疫苗最後階段測試（見表）。英國、加拿大、日本、歐盟等地先後與藥廠達成疫苗供應協議。確診人數最多的美國亦已向輝瑞、阿斯利康、塞諾菲等廠商訂購數億劑疫苗。華府推動疫苗加快研發生產的「曲速行動」（Operation Warp Speed）負責人估計，到12月底約有2000萬人可接種疫苗，明年春天全國會有多達四分之一人口接種。

本港衛生署昨回應本報查詢時稱，已參與COVID-19疫苗全球獲取機制COVAX，正與不同疫苗製造商商討預先採購協議，會適時就採購安排作出公布。

資源人手短缺 大量接種變重擔

不過普及接種疫苗仍有重重障礙。以美國為例，疾病控制及預防中心（CDC）每年協助向全國發送的疫苗約8000萬劑，但未來卻可能在數月內發送億計新冠疫苗，儲存可能成為難題。輝瑞及BioNTech疫苗需保存於-70℃的極低溫環境，大部分國家的醫療設施不足以應付。雖然輝瑞設計出可重用冷凍運輸盒，可保存疫苗10天，但運輸盒不能多次開啟以免失保冷功能，而用於保冷的乾冰不可經空運及海運，亦妨礙運往偏遠地區。

疫下醫護人手短缺加劇亦妨礙接種進度，同時研發中的疫苗大多須接種兩劑才有效果，相關資料管理將成重擔。美國地方醫護組織ASTHO指出，各州估計需政府額外撥款83億美元（約650億港元）應付疫苗分發、人手訓練等需要，但在疫情持續甚至惡化下，用於疫苗接種的資源很快便會耗盡。

《美國預防醫學期刊》今年6月公布的分析顯示，假設美國單靠接種疫苗消滅疫情，便需以防護力最少達八成的疫苗，為75%國民接種。不過如何取信於國民可能是首個難關，美國公共衛生專家博利基（Thomas Bollyky）在《大西洋》雜誌撰文指出，現今研發進度領先的兩款疫苗都採用了突破性的「信使核糖核酸」（mRNA）技術，此前FDA從未批核同類疫苗。他說，過往十多年全球反疫苗運動已令多地接種率下降，新疫苗如何爭取公眾信任將是挑戰。

世衛早前估計，新冠疫苗要到明年中才有望廣泛接種。得州衛生官員沙阿（Umair Shah）稱，在疫苗未普及前，防範疫情的最佳方式仍是保持社交距離、戴口罩及勤洗手。

（衛報/NBC/大西洋雜誌）

（抗疫新階段）