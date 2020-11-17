威脅「重大訴訟」挑戰結果 圖證大選違憲

特朗普表示，全國各地許多訴訟案件並非由其團隊提出，而是那些「目睹可怕規違的人提出」，他說：「我們即將提出多宗重大訴訟，證明2020年大選違憲，並對有人做出改變選舉結果的事情表達憤怒。」但他沒有說明其團會否提出新的訴訟。

特朗普陣營迄今在多州挑戰點票結果的訴訟均受挫，遭法官駁回。他們周日在賓夕法尼亞官司中，撤銷指控費城及匹茲堡的選舉官員非法阻止監票員觀察點算郵寄選票。特朗普及其私人律師朱利亞利曾多次指控有關問題，應令該州逾60萬選票作廢。賓夕法尼亞官員已要求法庭駁回訴訟，聲稱允許特朗普陣營的監票員在距離6呎範圍外觀察點票。特朗普團隊提交修改後的入稟狀，現集中指控賓夕法尼亞傾向民主黨的縣，非法允許選民修正郵寄選票的錯漏。但該州人口眾多的蒙哥馬利縣的官員本月4日在法庭作證稱，當地只有少於100張選票有技術錯誤。

賓夕法尼亞州將於下周一（23日）認證選舉結果，拜登較特朗普多近6.9萬票奪得該州的20張選舉人票，奠定其勝選格局。

（路透社/華盛頓郵報）