特朗普擬「最後10周」加碼制華 華府消息：制裁侵害香港新疆人權官員 鞏固外交遺產

Axios引述官員稱，特朗普政府正計劃制裁涉及侵害新疆及香港人權，或危害美國國家安全的中國企業、政府機構及官員，或限制與之貿易。當局亦將就中國在新疆再教育營以外的不當勞動予以痛擊，特別是強迫勞動日益普遍的漁業，不單涉及人權侵害，亦令中國漁業相較競爭對手有較大優勢，影響地緣政治。不過美方料不會再對台灣有任何大規模新動向。

分析：拜登改對華路線如「政治自殺」

另外，華府高層亦正商討擴充國防部內被視為與中國軍方有關的中國企業名單。特朗普上周四（12日）曾簽署行政命令，禁止美國投資者注資31間中國軍方持有或受軍方控制的中國公司，包括中國電信、中國移動、華為等大型企業，新名單中的企業亦料受同樣限制。特朗普政府亦正尋求指派更為鷹派的中國專家出任政府內部的要職。

美國國家安全委員會發言人烏利約特（John Ullyot）向Axios表示，除非北京改變現有做法，變成全球舞台上負責任的成員，否則未來的美國總統一旦改變特朗普對華的行動將等同「政治自殺」。國家情報總監高級顧問西姆斯（Cliff Sims）亦稱，拉特克利夫將繼續扮演領導角色，和其他國家安全部門負責官員合作，以實現從冷戰及「後911反恐時代」，走向專注與中國競爭所必須的思維轉變。拜登的過渡團隊拒絕回應報道。

拜登在競選期間未詳述處理中美關係的具體措施，即使在上周日（8日）發表勝利演說時，亦幾乎無提出外交政策。雖然特朗普多番宣稱拜登當選將成「中國的勝利」，甚至令北京「擁有美國」，但不少觀察認為，奧巴馬第二任期時對華政策已轉趨強硬，如今拜登與出任副總統時相比對中國的看法亦強硬得多，例如曾誓言更有力地處理中方侵犯人權的問題。

專家：華沒大讓步 兩國關係難變

有分析員及前官員預期，拜登政府在外交措辭會較特朗普克制，並更強調「戰略競爭」而非正面衝突，但《紐約時報》指出，拜登似乎有意保留特朗普許多最嚴厲的對華政策，包括在關稅及技術方面對中國的限制。有中國官員擔心，拜登會與歐洲等地的盟友合力，或能更有效制華。紐約福特漢姆大學（Fordham University）中國法律與政治學教授明克勝（Carl Minzner）表示，沒有中國政府的重大讓步，兩國根本性的緊張關係將持續下去，甚至可能在貿易、技術、台灣等問題上惡化，拜登當選不會對中國領導人的核心政策產生影響。

中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上回應報道，表示合作是中美雙方唯一正確選擇，敦促美方與中方相向而行。

（Axios/路透社/紐約時報）