國會逼宮 秘魯臨時總統上任6天下台

不足3年三度撤換總統 接任人未定

59歲的梅禮諾是前國會議長，亦是彈劾比斯卡拉的主導者。他周日發表電視演說，向全國宣布決定辭職，並呼籲內閣留任協助過渡事宜。他又稱決定「不可撤回」，促請國民和平團結。大批民眾聞訊上街慶祝，有民眾斥梅禮諾「雙手沾滿鮮血」，又稱協助其上台的國會議員亦應付出代價。被彈劾的比斯卡拉在利馬的寓所外，向記者表示歡迎梅禮諾請辭，形容「獨裁政權已離開政府總部」。他呼籲憲法法院盡快就國會上周一（9日）彈劾他是否合法作出裁決，警告國民不應讓涉嫌作出違憲行為的國會再次決定下任總統人選。

國會周日晚投票任命臨時總統，左翼議員、前人權人士席爾瓦—桑蒂斯特萬（Rocio Silva-Santisteban）雖被視為獲各方共識的人選，但最終獲42票贊成，52票反對，25票棄權，未能通過60票門檻。國會在本港時間周二凌晨舉行第2次投票。

前總統民望高 被彈劾觸發示威

民望高企的比斯卡拉2018年接替捲入貪腐辭職的前總統庫琴斯基上台，但與反對派主導的國會關係惡劣。他被指在2014年出任地方首長時收受發展商回佣，上周一遭國會彈劾。事件觸發民眾連日抗議，至上周六入夜局勢惡化，警方以催淚氣體及霰彈槍鎮壓。衛生部門證實兩名參與示威的學生中槍身亡。秘魯國家人權事務協調員稱有112人受傷，另有41人失蹤。

秘魯正陷入新冠病毒疫情帶來的經濟危機，如今政局動盪儼如雪上加霜。美國約翰霍普金斯大學統計，秘魯確診人數為93.5萬，死亡人數逾3.5萬，按每10萬人死亡率計算秘魯排名第三高。國際貨幣基金組織（IMF）亦估計，秘魯今年國內生產總值將大跌13.9%，成新興市場中表現最差的國家之一。有國會議員質疑，在疫情及經濟嚴重衰退期間彈劾比斯卡拉是否明智。

（路透社/法新社/衛報/金融時報）