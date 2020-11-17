曾接觸確診者 英揆隔離兩周恐礙施政

發言人：無病徵不適 遙距工作

約翰遜上周四早上（12日）在首相府會見一批保守黨議員35分鐘，其間與議員安德森（Lee Anderson）合照，彼此相距不足兩米且沒戴口罩，安德森周日早上確診新冠肺炎。首相府發言人同日稱，約翰遜沒有任何病徵或不適，但由周日晚須起在官邸自我隔離，這段日子將如常工作，例如透過Zoom繼續作全國講話，與國會遙距商討事務、繼續周三的首相國會答問環節，以及領導政府抗疫。

曾染疫4月入ICU 「一度瀕死」

56歲的約翰遜3月底曾感染新冠病毒，4月入院在深切治療病房留醫3晚，他事後形容自己一度瀕臨死亡。他昨表示現在健康狀况良好，體內充滿抗體，但阻止病毒傳播的方法是他必須隔離14天。衛生大臣夏國賢昨稱，約翰遜「精力充沛」，可透過Zoom處理政務。

發表綠色經濟 脫歐貿易談判

不過英國傳媒指出，約翰遜本周突然要隔離，不利推進關鍵政策。其高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）與傳訊總監凱恩（Lee Cain）上周在權鬥中離職，約翰遜需要盡快修補其班子分崩離析的政治損失。他上周六才向保守黨重要捐款人保證，他將重拾控制權，利用本周重振政府，包括就綠色經濟發表重要講話。

約翰遜即將發表多方翹首以待的環保方案，如到2030年創達200萬個綠色職位、10年內禁售汽油柴油車輛等，盼於2050年可達淨零排放。與此同時，英國與歐盟代表昨日恢復脫歐貿易談判。英國脫歐過渡期在年底屆滿，雙方最遲要在11月中達成貿易協議，但在捕魚權等領域仍存在重大分歧。夏國賢昨強調英方「紅線」不會改變，並正為任何後果做準備。

（金融時報/彭博社/衛報）

（抗疫新階段）